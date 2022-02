https://fr.sputniknews.com/20220216/le-cameroun-face-au-spectre-de-nouvelles-emeutes-de-la-faim-1055185547.html

Le Cameroun face au spectre de nouvelles "émeutes de la faim"

Le Cameroun face au spectre de nouvelles "émeutes de la faim"

Depuis peu, les prix de certaines denrées de première nécessité ont augmenté au Cameroun. Dans les marchés et les rues, les consommateurs se plaignent de plus...

2022-02-16T15:08+0100

2022-02-16T15:08+0100

2022-02-16T15:08+0100

À l’ombre de son parasol, qui la protège d’un soleil accablant, ce 15 février, Sandrine K, commerçante au marché de Bonamoussadi à Douala tente de capter l’attention des clients de passage. Face à elle, ce midi-là, une acheteuse marchande depuis quelques minutes le prix des tas de tomates, espérant une remise.Non loin de son comptoir, Adeline T, ménagère, a de la peine à remplir son panier. Face à un vendeur d’huile de palme, elle ne cache pas sa déception: "Tout a augmenté au marché. C’est de plus en plus difficile de s’en sortir. Figurez-vous que la bouteille d’huile végétale que je consomme est passée de 1.200 FCFA [1,8 euro] à 1.500 FCFA [2,3 euros]. Pendant ce temps, les salaires n’ont pas changé", se désole-t-elle. Dans les marchés de la capitale économique, la situation est quasi-similaire. Les consommateurs sursautent presque toujours, face aux nouveaux prix des aliments qu’ils découvrent le temps d’une course.Une inflation généraliséeDepuis la fin 2021 dans les marchés du pays, les prix des denrées de première nécessité comme le riz, l’huile végétale ou le poisson ont connu des hausses significatives. Sur les étals et selon les marques, le prix de 25 kilogrammes de riz est par exemple passé de 13.500 FCFA (20,6 euros) à 14.500 FCFA (22,1 euros), le sac de 50 kilogrammes de riz blanc de 13.000 (19,8 euros) à 21.000 (32 euros), le bidon d’huile de palme de 16.000 FCFA (24,4 euros) à 24.500 (37,4 euros).Au rayon des pâtes alimentaires, le paquet de 500 grammes est passé, selon les marques de 375 francs CFA à 425 francs CFA (de 0,57 à 0,65 euro) ou encore de 500 à 650 francs CFA (de 0,76 à 0,99 euro). Une inflation due, souligne Max Owona économiste, "à la hausse des prix des matières premières sur les marchés mondiaux, suite à la crise la sanitaire mondiale".Début févier par exemple, le groupement des industries meunières du Cameroun, représentant 70% de la filière, a menacé de suspendre toute livraison de blé sur l’ensemble du territoire. Selon le communiqué de ces professionnels, cette "mesure prise à contrecœur vise à limiter la portée des pertes que ces entreprises enregistrent depuis trois mois à cause de l’augmentation ininterrompue et sans précédent du cours du blé, leur matière première". Malgré les multiples discussions avec le gouvernement, les meuniers jugent insuffisantes les mesures, notamment des allègements fiscaux, prises jusqu’ici pour soutenir la filière. Ces derniers réclament l’autorisation aux pouvoirs publics d’augmenter de 3.000 francs CFA (4,58 euros) le sac de farine de 50 kilogrammes vendu actuellement 19.000 francs CFA (29 euros) sur le marché. Une augmentation qui aurait à coup sûr des répercussions sur le coût de la baguette: "Il ne faudrait pas qu'on arrive à cela", prévient Alphonse Ayissi Abena, président exécutif de la fondation camerounaise des consommateurs.Des risques de crise sociale?En 2008, la hausse des prix de denrées alimentaires avaient entraîné plusieurs jours d’émeutes dans le pays. Les violences auraient fait 24 morts selon le gouvernement, plus de 100 selon des ONG, et plus de 1.500 arrestations dans les grandes villes camerounaises. Dans un pays où 40% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, beaucoup d’analystes craignent de voir ce scénario se répéter: "Il faut craindre une grogne sociale côté consommateurs. Si l’inflation continue à ce rythme, surtout pour ce qui est d’un produit de grande consommation comme le pain, nous allons faire entendre notre courroux en descendant dans la rue et inviter le gouvernement à nous donner à manger", fulmine Alphonse Ayissi Abena.Cependant, tempère Max Owona, "il me semble difficile de voir, dans ces tensions sur le marché des produits de première nécessité, des signes annonciateurs d'une crise sociale similaire à celle de 2008".Dans son projet de loi de finances 2022, le gouvernement camerounais a projeté une baisse de l’inflation de 0,4% en glissement annuel. "S’agissant des prix, l’inflation est projetée à 2% en 2022, contre 2,4% estimée en 2021, soit en deçà du seuil de 3% de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale", avait indiqué le ministère des Finances.

