https://fr.sputniknews.com/20220216/le-corps-dun-defunt-reste-quatre-jours-dans-un-appartement-apres-constatation-de-la-mort-1055187432.html

Le corps d’un défunt reste quatre jours dans un appartement après constatation de la mort

Le corps d’un défunt reste quatre jours dans un appartement après constatation de la mort

Après avoir été découvert mort par les secours à Bobigny, et en l’absence de proches, un homme victime d'une crise cardiaque est resté quatre jours dans sa... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T16:58+0100

2022-02-16T16:58+0100

2022-02-16T18:00+0100

défunt

décès

certificat de décès

mairie

police

pompiers

bobigny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104260/01/1042600189_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_784daff677198b96458ed2095a254803.jpg

Un retraité de 63 ans a été trouvé mort dans son appartement à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Ce sont les pompiers et la police qui ont découvert le corps dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 février, alertés par une amie du défunt et une propriétaire du logement, relate Le Parisien.Arrivé sur place, le médecin a constaté son décès par crise cardiaque.Aucun procheHabitant une autre région, l’Alsace, le fils du défunt n’a pu se rendre immédiatement sur place.Le fils s’est rendu à Bobigny deux jours après le décès de son père, le 13 février, et a découvert le corps toujours dans l’appartement, dans la salle de bains.Le 14 février, l’homme a contacté les pompes funèbres, lesquelles ont fait savoir que le délai de 48 heures après la mort étant passé, elles ne pouvaient transférer le corps de son père vers une chambre mortuaire, le cadavre devant être mis en bière directement dans l’appartement. Autre difficulté: faute de personnel dans l’entreprise, elle informe que le défunt sera mis en bière uniquement le 16 février, soit quatre jours après la constatation du décès.Plainte envisagéeLe fils pointe plusieurs erreurs ou approximations dans la gestion du dossier, les pompiers s’étant notamment trompés sur le lieu exact de la mort; l’heure du décès est également inexacte.L’homme compte déposer plainte contre X pour non-respect de la dignité humaine. "Je ne comprends pas pourquoi rien n’a été fait en ce sens. Quand je demande au commissariat ce qu’il s’est passé, on me renvoie vers la mairie et la mairie vers le commissariat", s’étonne-t-il.Transport du corpsSelon les règles en vigueur, le transport d’un corps doit être effectué dans les 48 heures après sa découverte. La prise en charge doit se faire ave cun véhicule spécialement aménagé et exclusivement réservé aux transports mortuaires. Un proche doit remplir une déclaration pour le transport du corps, adressée à la mairie. Si la personne la plus proche du défunt n'a pu être contactée, la déclaration peut être remplie par la personne chez qui le décès est intervenu.Dans le cas du défunt à Bobigny, la propriétaire de l’appartement, d’ailleurs présente sur place, pouvait remplir la déclaration.Si les délais sont dépassés, le corps ne peut être transporté qu’après sa mise en bière.

bobigny

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

défunt, décès, certificat de décès, mairie, police, pompiers, bobigny