Des médecins russes sauvent une femme de 101 ans atteinte d’une forme grave du Covid

Les médecins de l’hôpital Botkine de Saint-Pétersbourg ont soignée une femme de 101 ans souffrant d’une forme grave du Covid-19 sur fond de pathologie... 18.02.2022, Sputnik France

Une Russe âgée de 101 ans, à qui avait été diagnostiqué le Covid-19, a été guérie à l’hôpital Botkine de Saint-Pétersbourg, a annoncé ce jeudi 17 février le comité de Santé de la ville.Testée positive au coronavirus, la femme avait été admise en soins intensifs le 23 janvier dans un état grave. Elle souffrait d’une insuffisance respiratoire sur fond de pathologie cardiovasculaire.Selon les autorités sanitaires, les médecins sont parvenu à stabiliser l’état de la patiente en quatre jours. Ensuite, la patiente a été transférée au service des maladies infectieuses, où elle a reçu un traitement antiviral et de désintoxication supplémentaire.Le 17 février, elle a pu quitter l’hôpital après un test PCR négatif.Près de 15 millions de cas de CovidLa situation épidémique demeure difficile en Russie. Entre fin octobre et mi-décembre, plus d’un millier de décès liés au Covid ont été enregistrés chaque jour dans le pays. Depuis lors, cet indice a progressivement baissé pour réaugmenter début février.Le 16 février, les autorités sanitaires russes ont fait état de 736 décès dus au Covid. Le nombre de contaminations quotidiennes s’est élevé à près de 178.000.Depuis le début de la pandémie, près de 15 millions de Russes ont contracté le nouveau coronavirus et près de 340.000 d’entre eux en sont décédés. Pour le moment, moins de 50% de la population du pays est complètement vaccinée contre le Covid.

