Kiev contredit Washington quant au risque d’escalade dans le Donbass

https://fr.sputniknews.com/20220218/kiev-contredit-washington-quant-au-risque-descalade-dans-le-donbass-1055220314.html

Alors que Joe Biden a déclaré la veille que la Russie pourrait envahir l’Ukraine "dans les prochains jours", le ministère ukrainien de la Défense estime que le... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T14:26+0100

2022-02-18T14:26+0100

2022-02-18T14:36+0100

Il est peu probable qu’une escalade militaire majeure ait lieu dans le sud-est de l’Ukraine dans les prochains jours, a déclaré ce vendredi 18 février le ministre ukrainien de la Défense, Alexeï Reznikov.Il a pourtant souligné que l’Ukraine ne constatait pas de retrait des troupes russes de ses frontières. "Nous ne confirmons pas les déclarations de la partie russe sur le retrait de ses forces, car cela n’est pas le cas. Des déplacements de forces et de moyens de guerre sont toujours en cours", a indiqué le ministre.Pas d’offensive ukrainienne en vueSelon lui, à présent, 129.000 militaires russes sont actuellement massés à la frontière ukrainienne. "Avec les effectifs des forces aériennes et navales, leur nombre total s’élève à près de 149.000 hommes", a avancé M.Reznikov.Dans le même temps, il a assuré que les forces gouvernementales ukrainiennes ne comptaient pas lancer d’offensive dans le Donbass.Pour Biden, le risque est toujours élevéJeudi 17 février, Joe Biden a estimé que le risque d’une agression russe contre l’Ukraine restait "très élevé" et que la Russie pourrait envahir le pays voisin "dans les prochains jours".Le Kremlin a réagi en reprochant à la Maison-Blanche d’"exacerber les tensions". Pour Moscou, les pays membres de l’Otan, États-Unis en tête, instrumentalisent la crise ukrainienne en vue de renforcer leur présence militaire le long des frontières russes.

