En continu: plus de 6.600 habitants du Donbass évacués sur fond de nombreux pilonnages par Kiev

À 8 heures du matin, heure locale, 16 obus de calibre 122 mm ont été tirés par les forces ukrainiennes sur la commune de Sakhanka de la république de Donetsk.

En une nuit, environ 250 obus ont été lancés à l’encontre de plus d’une dizaine de localités des deux républiques autoproclamées du Donbass, dont des calibres de 120 et 122 millimètres, interdits par les accords de Minsk, a indiqué le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le feu.

Des incendies se sont déclarés dans la nuit sur diverses infrastructures, dont une station de pompage près de Donetsk, un gazoduc à Lougansk, touchées par des explosions. Aucune victime n’est pour l’heure constatée.