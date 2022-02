https://fr.sputniknews.com/20220219/les-anti-pass-dans-la-rue-indifferents-aux-promesses-electoralistes---videos-1055244916.html

Les anti-pass dans la rue, indifférents aux promesses "électoralistes" - vidéos

Les anti-pass dans la rue, indifférents aux promesses "électoralistes" - vidéos

De nouvelles manifestations contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 se sont déroulées ce samedi à Paris et dans d'autres ville de... 19.02.2022, Sputnik France

2022-02-19T18:37+0100

2022-02-19T18:37+0100

2022-02-19T18:37+0100

france

paris

mouvement anti-pass

pass vaccinal

manifestation

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1055245039_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_f44770a3ac7fe7332584e88ac006fe86.jpg

Des Gilets jaunes et des opposants au pass vaccinal et à la politique sanitaire du gouvernement ont de nouveau défilé dans les rues de Paris et de plusieurs autres villes ce samedi 19 février, persuadés que les allègements annoncés des restrictions liées au Covid-19 ne sont qu'une promesse "électoraliste".Des tensions ont été observées lors de la manifestation organisées à Paris.Sous de nombreux drapeaux français, quelques étendards canadiens ou américains et sous les slogans "Résistance", "Macron, ton pass, on n'en veut pas", environ un millier de personnes ont défilé dans ce cortège des "Patriotes", le groupe de Florian Philippot, une des figures du mouvement anti-pass qui a jeté l'éponge vendredi dans la course à la présidentielle.Après l'allègement annoncé du protocole sanitaire dans les écoles et la fin du port du masque dans certains lieux clos, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a envisagé cette semaine la fin du port du masque en intérieur à la mi-mars, ainsi qu'un allègement du pass vaccinal en cas de circulation "très faible" du virus.A Strasbourg, environ 550 personnes ont défilé près du centre-ville, selon la préfecture.La semaine dernière, plusieurs dizaines de manifestants et de véhicules participant au mouvement des Convois de la liberté ont réussi à atteindre le rond-point de l’Étoile et les Champs-Élysées à Paris puis essayé d’y bloquer la circulation malgré l’interdiction de bloquer les routes.

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

france, paris, mouvement anti-pass, pass vaccinal, manifestation