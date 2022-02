https://fr.sputniknews.com/20220212/manifestation-anti-pass-sanitaire-et-convois-de-la-liberte-a-paris-1055113431.html

Manifestation anti-pass sanitaire et convois de la liberté à Paris

Manifestation anti-pass sanitaire et convois de la liberté à Paris

Des manifestations anti-pass sanitaires se déroulent à Paris et dans d’autres villes de France. Le mouvement des convois de la liberté devrait aussi aboutir... 12.02.2022, Sputnik France

Opposées à la vaccination et aux restrictions sanitaires, de nombreuses personnes se sont mobilisées ce samedi 12 février à Paris. Des routiers convergent aussi vers la capitale pour se joindre au convoi de la liberté, bien que la préfecture ait interdit le blocage des voies.Le dispositif de police est important à Paris. Des véhicules des forces de l'ordre sont présentes en masse.Trois blindés se trouvent notamment près de l’Arc de Triomphe et la police bloque les Champs Élysées, rapporte un correspondant de Sputnik sur place. La veille, trois autres avaient été stationnés près du Petit Palais. De tels équipements spéciaux avaient été déployés dans les rues de Paris lors des manifestations des Gilets jaunes en décembre 2018.La préfecture de police a annoncé sur Twitter que son dispositif avait "permis de réaliser 283 verbalisations à 11h20". Des manifestations ont été prévues ce samedi 12 février dans de nombreuses villes de Frances dont notamment à Bordeaux, Lille, Dijon, Angers, Lyon, Colmar, Strasbourg, Grenoble, Marseille et à Ajaccio.

