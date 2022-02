https://fr.sputniknews.com/20220220/chantage-et-bluff-un-politologue-balaye-lidee-de-lukraine-dabandonner-son-statut-non-nucleaire-1055258711.html

"Chantage et bluff": un politologue balaye l’idée de l’Ukraine d’abandonner son statut non nucléaire

"Chantage et bluff": un politologue balaye l'idée de l'Ukraine d'abandonner son statut non nucléaire

Dans un entretien à Sputnik, le politologue Ivan Mezyukho a estimé que les pays occidentaux ne soutiendront pas un retrait de Kiev du Mémorandum de Budapest... 20.02.2022, Sputnik France

Se prononçant lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé d’organiser une réunion finale des pays du Mémorandum de Budapest. Aux termes de cet accord de 1994, l’Ukraine avait accepté d’éliminer l’arsenal nucléaire soviétique tandis que la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient accepté de garantir sa sécurité.Commentant pour Sputnik les menaces de M.Zelensky de sortir de ce traité, le politologue Ivan Mezyukho estime que le chef de l'État ukrainien fait chanter l'Europe afin d'obtenir de l'argent pour dissuader la prétendue "agression" de la Russie:"La Russie ne restera pas bouche bée"Selon M.Mezyukho, les pays occidentaux ne soutiendront pas un retrait éventuel de Kiev du Mémorandum et "l'Ukraine deviendra un État lépreux à leurs yeux".Précédentes menaces de retraitLe Mémorandum de Budapest a été signé le 5 décembre 1994 par les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Aux termes de cet accord, l’Ukraine a accepté d’éliminer l’arsenal nucléaire soviétique tandis que la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont accepté de garantir sa sécurité.Depuis, les autorités ukrainiennes ont déjà avancé l’idée de se retirer du traité. En 2016, le Président Petro Porochenko a proposé d'impliquer la conclusion du mémorandum de Budapest dans le processus de négociation. En avril 2019, Oleksandr Turchynov, à l’époque secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, a déclaré que "le désarmement nucléaire était une erreur historique" de l'Ukraine.Renforcement de la présence militaire de l’OtanSur fond de tensions autour de l’Ukraine, l’Otan continue de renforcer sa présence militaire en Europe de l’Est, le long des frontières russes, accusant la Russie d’"actions agressives" et de planification d’une attaque contre l’Ukraine. Ces déclarations à plusieurs reprises ont été démenties par Moscou qui dénonce une "hystérie informationnelle" des autorités et médias occidentaux.Vladimir Poutine a déjà exprimé son opinion, selon laquelle les États-Unis instrumentalisent l’Ukraine en vue de contenir la Russie tout en cherchant à l’entraîner dans un conflit militaire. La partie américaine a fait la sourde oreille aux principales préoccupations de Moscou sur le renforcement de l’Otan vers l’est, avait dénoncé en outre le Président russe.

