Le chef de l'Otan ne voit aucune violation de la promesse de ne pas s'étendre à l'est

20.02.2022

Dans un article paru le 18 février, le Spiegel évoque un document d’archives démontrant que les pays occidentaux ont effectivement promis aux dirigeants de l'Union soviétique de ne pas étendre l'Otan vers l'est à l’issue d’une réunion des représentants des ministères des Affaires étrangères des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne, tenue à Bonn, le 6 mars 1991. Pourtant dans une interview accordée le 19 février à la chaîne ARD, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, assure que l’Alliance n’a pas rompu cette promesse.Selon le chef de l'Otan, le document stipule que les pays européens peuvent rejoindre l'Alliance, ce qui est également inscrit dans d'autres documents internationaux qui "définissent la sécurité en Europe", notamment l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris de 1990.Renforcement de la présence militaire de l’OtanSur fond de tensions autour de l’Ukraine, l’Otan continue de renforcer sa présence militaire en Europe de l’Est, le long des frontières russes, accusant la Russie d’"actions agressives" et de planification d’une attaque contre l’Ukraine.Environ 8.500 soldats américains ont rejoint la Roumanie, la Pologne et les pays baltes ces dernières semaines. Ils s'ajoutent aux quelque 80.000 soldats américains déjà stationnés en Europe, que ce soit sur une base permanente ou par rotation. En outre, la vice-Présidente américaine Kamala Harris a menacé le 19 février de renforcer encore davantage les forces de l'Otan dans l'est de l'Europe en cas d'"attaque russe" contre l'Ukraine.Ces déclarations à plusieurs reprises ont été démenties par Moscou qui dénonce une "hystérie informationnelle" des autorités et médias occidentaux et qui les qualifie de prétextes pour envoyer toujours plus de matériel militaire au plus près de la frontière russe. Même Kiev appelle les pays occidentaux à cesser de semer la panique.En tant que solution à l’escalade des tensions autour de l’Ukraine, la Russie a publié fin 2021 des projets de traités à signer avec les États-Unis et avec l'Otan sur les garanties de sécurité en Europe. Ces documents visent à empêcher tout nouvel élargissement de l’Alliance atlantique à l’Europe de l’Est et de nouvelles bases militaires américaines.Les États-Unis ont répondu par la négative aux propositions clés de Moscou. Selon Sergueï Lavrov, cette réponse ne peut pas satisfaire Moscou qui prône l'engagement pris notamment par les États-Unis au sein de l'OSCE sur l'inadmissibilité d’assurer sa propre sécurité au détriment de celle des autres. Le 14 février, Vladimir Poutine a qualifié d'"interminable et de très dangereuse" l'expansion de l'Otan vers l'est aux dépens des républiques post-soviétiques, dont l'Ukraine.

