Critique du néolibéralisme: le bien commun "n'est pas l'objectif de l'entreprise, mais l'ennemi"?

"Comment peut-on demander à l'entreprise d'aujourd'hui de faire un effort éthique ou social, quand en même temps il n'a jamais été donné autant de pouvoir...

Depuis près de 15 ans, notamment suite à la crise financière et monétaire internationale de 2007-2008, les théoriciens du management néolibéral américain se sont mis, avec l’aide des médias dominants, à parler avec force de "la bonne entreprise citoyenne".Or, parler avec tant d’insistance de la nécessité de l’entreprise "citoyenne", n’est-ce pas sous-entendre que jusque-là elle ne l’était pas? A-t-on abreuvé de faux concepts le citoyen qui, lui, croyait à la bonne citoyenneté de l’entreprise? Ces entreprises ne seraient-elles pas anti-citoyennes?Pourquoi récompenser la "capacité à fabriquer des chômeurs"?Et de s’interroger: "comment peut-on prétendre demander à l’entreprise de devenir citoyenne au moment où l’on voit des présidents-directeurs généraux, des cadres supérieurs et des actionnaires se payer toujours plus grassement en récompense de leur capacité à fabriquer des chômeurs? Comment peut-on demander à l’entreprise d’aujourd’hui de faire un effort éthique ou social, quand en même temps il n’a jamais été donné autant de pouvoir, transnational, sans frontières ni lois, au business, et quand les écoles de management enseignent dans l’ensemble un tout autre discours diamétralement opposé?".Un discours basé sur "trois mystifications"?Pour le Pr Aktouf, si ce discours arrive à tromper les citoyens, c’est parce qu’il "est promu sur la base de trois mystifications […]. La première est le lien que l’on nous dit exister entre poursuite infinie d’accumulation d’argent et éthique. À ce propos, on entend de plus en plus de discours sur le +business éthique+ et sur les entreprises qui embauchent des philosophes et des +éthiciens+ pour se donner bonne conscience. Néanmoins, il faut préciser que l’idée même d’éthique implique le collectif et le souci de l’autre, une idée totalement étrangère à l’idéologie individualiste du business". La deuxième mystification, selon lui, "est celle qui tend à faire croire que le discours du politique, comme celui du business, traite réellement de choses qui relèvent de +l’économique+. Or, il y a lieu de constater que l’objectif avoué de l’économie d’aujourd’hui va totalement à l’encontre de l’idée fondatrice même du concept de l’intérêt commun qui passe avant toute considération d’accumulation individuelle".

