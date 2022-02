https://fr.sputniknews.com/20220221/le-ministre-russe-des-affaires-etrangeres-sera-a-paris-vendredi-1055281623.html

Le ministre russe des Affaires étrangères sera à Paris vendredi

Le ministre russe des Affaires étrangères sera à Paris vendredi

Jean-Yves Le Drian a fait part de la "forte préoccupation" de la France face à la gravité des tensions sur le dossier ukrainien à Sergueï Lavrov lors d'un... 21.02.2022, Sputnik France

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a invité son homologue russe Sergueï Lavrov à se rendre vendredi à Paris pour une rencontre sur la crise ukrainienne, a fait savoir lundi le Quai d'Orsay dans un communiqué, à l'issue d'un entretien entre les deux ministres.Jean-Yves Le Drian a rappelé que cette rencontre, que Sergueï Lavrov a acceptée, est conditionnée à la non-intervention armée de la Russie en Ukraine.Les pays occidentaux redoutent que la présence militaire russe à la frontière avec l'ancienne république soviétique soit le prélude à un envahissement de Moscou, ce que rejette ce dernier.Jean-Yves Le Drian a fait part de la "forte préoccupation" de la France face à la gravité des tensions sur le dossier ukrainien à Sergueï Lavrov lors d'un entretien en début d’après-midi.Jean-Yves Le Drain a rappelé l'importance qu'une réunion du Groupe de contact trilatéral - qui réunit l'Ukraine, la Russie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) - puisse se tenir dès que possible pour obtenir "le respect et le retour à la mise en œuvre du cessez-le-feu sur la ligne de contact".La France a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi que le Président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden avaient accepté le principe d'un sommet bilatéral, proposé dimanche par Emmanuel Macron.Le porte-parole du Kremlin a déclaré dans la journée qu'un appel téléphonique ou une réunion entre les deux hommes pouvait être organisé à tout moment, mais qu'il n'y avait pas encore de projet concret de sommet.

