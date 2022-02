https://fr.sputniknews.com/20220220/poutine-a-macron-les-efforts-de-lotan-poussent-kiev-vers-une-solution-militaire-dans-le-donbass-1055258456.html

Poutine à Macron: les efforts de l'Otan poussent Kiev vers une solution militaire dans le Donbass

Poutine à Macron: les efforts de l'Otan poussent Kiev vers une solution militaire dans le Donbass

Vladimir Poutine a attiré l'attention d'Emmanuel Macron, lors de leur cinquième entretien téléphonique depuis le début de l'année, sur les activités de l'Otan... 20.02.2022, Sputnik France

2022-02-20T15:59+0100

2022-02-20T15:59+0100

2022-02-20T16:25+0100

L'Otan, qui livre des armes à l'Ukraine, pousse Kiev vers une solution militaire à la crise dans le Donbass, a déclaré ce dimanche 20 février Vladimir Poutine à son homologue français Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique organisé à la demande de Paris.Face aux bombardements intenses initiés par Kiev, les civils des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk (RPD et RPL) se voient obligés d'évacuer les lieux et d'aller se réfugier en Russie, a ajouté le Président.Escalade dans le DonbassCes derniers jours, le Donbass a connu une escalade dramatique des activités militaires, les milices locales et les forces de Kiev s'accusant mutuellement de tirs de mortier et d'artillerie. Le 18 février, les républiques autoproclamées, qui craignent que Kiev lance une offensive généralisée, ont annoncé une mobilisation générale et organisé l'évacuation des civils vers la Russie voisine.

2022

