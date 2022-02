Vladimir Poutine s'adresse à ses concitoyens - vidéo

"Je tiens à souligner une fois de plus que l'Ukraine n'est pas pour nous un simple pays voisin. Elle fait partie intégrante de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Ce sont nos camarades, nos proches, parmi lesquels il y a non seulement des collègues, des amis, d'anciens militaires, mais aussi des parents, des proches liés à nous par des liens de sang et de famille", a poursuivi M.Poutine.