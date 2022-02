https://fr.sputniknews.com/20220222/la-russie-sengage-a-empecher-un-nouveau-massacre-sanglant-au-donbass-1055290991.html

La Russie s'engage à empêcher "un nouveau massacre sanglant" au Donbass

La Russie s'engage à empêcher "un nouveau massacre sanglant" au Donbass

Se pronçant lors du Conseil de sécurité de l'Onu sur le Donbass, la Russie s’est déclarée "ouverte à la diplomatie" et s'est engagée à empêcher "un nouveau... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T04:29+0100

2022-02-22T04:29+0100

2022-02-22T04:48+0100

escalade dans le donbass

russie

ukraine

donbass

vassili nebenzia

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1055290991.jpg?1645501686

La Russie ne ferme pas la porte à la diplomatie pour résoudre la crise en Ukraine mais empêchera un "nouveau massacre sanglant" dans les république de Donetsket de Lougansk dont Moscou vient de reconnaître l' indépendance, a assuré le 21 février l'ambassadeur russe à l'Onu Vassili Nebenzia.Réagissant aux demandes adressées face à l'escalade dans le Donbass et à la menace d'offensive de l'armée ukrainienne qui n'arrête pas ses bombardements, Vladimir Poutine a annoncé le 21 février sa décision de reconnaître les Républiques de Donetsk et de Lougansk.Conformément aux projets d'accords sur l'assistance mutuelle signés par Moscou, Donetsk et Lougansk, les frontières d'État des deux Républiques seront protégées grâce aux efforts conjoints des parties signataires.

russie

ukraine

donbass

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

russie, ukraine, donbass, vassili nebenzia, onu