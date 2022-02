https://fr.sputniknews.com/20220223/premiere-sortie-en-mer-pour-la-nouvelle-fregate-fremm-da-lorraine-1055319844.html

Première sortie en mer pour la nouvelle frégate FREMM DA Lorraine

Première sortie en mer pour la nouvelle frégate FREMM DA Lorraine

D’une longueur de 142 mètres, la frégate Lorraine construite par Naval Group sera testée pendant plusieurs jours au large des côtes bretonnes. Au sein de la... 23.02.2022, Sputnik France

Huitième frégate multimissions destinée à la Marine nationale et la deuxième à capacité aérienne renforcée, la FREMM DA Lorraine a réalisé sa première sortie en mer ce mardi 22 février 2022, a annoncé Naval Group.La frégate de 142 mètres de long sera testée pendant plusieurs jours en conditions réelles au large des côtes bretonnes, ce qui doit permettre de tester notamment les performances de la propulsion et du système de navigation du navire.Le navire, dont la construction a débuté sur le site de Lorient en mai 2019, sera basé à Toulon aux côtés de la FREMM Alsace pour assurer la défense aérienne du porte-avions Charles-de-Gaulle ou encore de porte-hélicoptères amphibie (PHA).Sept frégates déjà reçuesLe programme FREMM se déroule selon le calendrier établi par la dernière Loi de programmation militaire (LPM). Entre 2012 et 2021, la Marine nationale a reçu sept FREMM, à savoir Aquitaine en 2012, Provence en 2015, Languedoc en 2016, Auvergne en 2017, Bretagne en 2018, Normandie en 2019 et Alsace en 2021.À l’étranger, c’est le Maroc qui a réceptionné une frégate FREMM baptisée Mohammed VI en 2014, ainsi que l’Égypte qui a reçu en 2015 la Tahya Misr.Fin décembre, la FREMM Auvergne ainsi qu’un hélicoptère militaire de manœuvre et d’assaut NH-90 ont réalisé un exercice de type PASSEX avec la marine ukrainienne en mer Noire.

