L'armée biélorusse ne participe pas à l’opération en Ukraine, assure Minsk

Le Président biélorusse a démenti l’implication de son armée dans l’opération militaire russe en Ukraine. Selon lui, les responsables militaires ukrainiens ont... 24.02.2022, Sputnik France

2022-02-24T10:16+0100

2022-02-24T10:16+0100

2022-02-24T10:17+0100

opération militaire russe dans le donbass

russie

ukraine

biélorussie

alexandre loukachenko

vladimir poutine

donbass

Les forces biélorusses ne participent pas à l'opération spéciale russe en Ukraine lancée dans la nuit du 23 au 24 février par Vladimir Poutine, a annoncé Alexandre Loukachenko."Nos troupes ne prennent aucunement part à cette opération", a-t-il assuré.Selon le Président biélorusse, les responsables militaires ukrainiens ont été avertis d'une éventuelle opération spéciale russe, mais ils n'ont pris aucune mesure.Minsk a conseillé à ses citoyens de quitter l’Ukraine et de reporter les visites dans ce pays.Opération russeDans un nouveau discours adressé à la nation dans la nuit du 23 au 24 février, Vladimir Poutine a annoncé le début d’une "opération spéciale" pour "protéger les habitants" du Donbass. Il a déclaré que les circonstances "exigent que nous agissions de manière décisive et immédiate, les républiques populaires du Donbass ayant demandé l'aide de la Russie". Il a appelé les militaires ukrainiens "à déposer les armes".Le ministère russe de la Défense a assuré que les frappes aériennes n'étaient pas dirigées contre des villes ukrainiennes et ne représentaient pas de menace pour les populations. Selon le ministère, des armes de haute précision sont utilisées pour mettre hors d'état de nuire les infrastructures militaires, les installations de défense antiaérienne, les aérodromes militaires et l'aviation des forces armées ukrainiennes.

