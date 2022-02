https://fr.sputniknews.com/20220224/un-conflit-a-grande-echelle-en-ukraine-peut-etre-evite-selon-alexandre-loukachenko-1055349855.html

Un conflit à grande échelle en Ukraine peut être évité, selon Alexandre Loukachenko

Il est encore possible d’éviter des affrontements importants si Kiev et Moscou se mettent à la table des négociations, a annoncé ce jeudi 24 février le... 24.02.2022, Sputnik France

Sur fond d’opération spéciale de démilitarisation de l’Ukraine lancée par Moscou, le chef d’État biélorusse Alexandre Loukachenko a appelé le 24 février à éviter des confrontations à grande échelle dans le pays voisin.Selon Alexandre Loukachenko, une pareille vision de la situation en Ukraine avait déjà été évoquée par Pékin qui appelle également à la diplomatie.Le Président biélorusse a cependant précisé que, pour se mettre d’accord avec Moscou, l’agenda des pourparlers russo-ukrainiens doit être clair et précis.Et d’ajouter que les principes centraux de garanties de sécurité avaient déjà été formulés par la partie russe à l’Ukraine et à l’Occident.Il a également souligné que l’armée biélorusse ne participait pas à l’opération spéciale de démilitarisation de l’Ukraine, lancée par Moscou.Opération de démilitarisation de l’UkraineDans un nouveau discours adressé à la nation dans la nuit du 23 au 24 février, Vladimir Poutine a annoncé le début d’une "opération spéciale" pour "protéger les habitants" du Donbass et démilitariser l’Ukraine.L’opération a été lancée à la demande des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk en vertu des accords sur l’assistance mutuelle signés par la Russie avec ces nouveaux États indépendants.Le ministère russe de la Défense a assuré que les frappes aériennes de précision ne sont pas dirigées contre les villes ukrainiennes et ne représentaient pas de menace pour les populations.Selon le ministère, des armes de haute précision sont utilisées pour mettre hors d'état les infrastructures militaires, les installations de défense antiaérienne, les aérodromes militaires et l'aviation des forces armées ukrainiennes.

