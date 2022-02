https://fr.sputniknews.com/20220224/un-eurodepute-appelle-luefa-a-annuler-des-matchs-en-russie-et-la-cooperation-avec-gazprom--1055330764.html

Un eurodéputé appelle l’UEFA à annuler des matchs en Russie et la coopération avec Gazprom

Un eurodéputé appelle l’UEFA à annuler des matchs en Russie et la coopération avec Gazprom

24.02.2022

2022-02-24T00:04+0100

2022-02-24T00:04+0100

2022-02-24T00:04+0100

Pour le député autrichien au Parlement européen Hannes Heide (SPÖ), le nouveau paquet de sanctions antirusses, prises suite à la reconnaissance par Moscou des Républiques de Donetsk et de Lougansk, devrait comprendre le sport le plus populaire du monde.Selon Deutschlandfunk, M.Heide a proposé à l’Union des associations européennes de football (UEFA) de révoquer la finale de la Ligue des champions le 28 mai à Saint-Pétersbourg, ainsi que de mettre fin à la coopération avec le géant gazier russe Gazprom.L’UEFA n’a encore rendu public aucune annonce officielle à ce sujet.Sur son site Web officiel, la deuxième ville russe est toujours indiquée comme le lieu du match final de la Ligue des champions.Moscou se prépare également à accueillir le 24 mars prochain un match entre les équipes nationales de la Russie et de la Pologne, dans le cadre des éliminatoires européens pour la Coupe du monde. Plus tôt, les autorités sportives polonaises se sont adressées à l’UEFA avec la demande de relocaliser cet événement.Le 22 février, l’Association of Tennis Professionals (ATP) a publié le calendrier des tournois actualisé pour la deuxième moitié de 2022, dans lequel une compétition prévue en septembre à Saint-Pétersbourg sera finalement organisée à Nour-Soultan, au Kazakhstan.Selon une source à l’ATP, ce changement de lieu n’est cependant pas lié aux sanctions.

