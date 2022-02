https://fr.sputniknews.com/20220225/poutine-et-lavrov-sur-la-liste-des-sanctions-de-lue-1055370119.html

Poutine et Lavrov sur la liste des sanctions de l'UE

Josep Borrell a déclaré que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) avaient décidé d'inclure Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov sur la liste des sanctions. Une décision consécutive aux récents événements en Ukraine, où la Russie mène une opération spéciale visant la démilitarisation du pays.Le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères n'a pas exclu l'introduction de nouvelles restrictions contre Moscou dans les prochains jours.Josep Borrell n'a non plus exclu la possibilité future de débattre au sein de l'Union européenne concernant le réseau interbancaire SWIFT. Mais pour le moment, cette option ne fait pas partie du paquet de sanctions.Précédemment, le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg avait déclaré que les pays européens s'étaient mis d'accord pour imposer des restrictions à Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov concernant leurs actifs, mais pas leurs déplacements.Le Royaume-Uni a également promis d'instaurer des sanctions contre Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov en complément au paquet de sanctions annoncé par le pays le 24 février.

