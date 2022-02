https://fr.sputniknews.com/20220226/au-moins-13-morts-dans-le-naufrage-dun-bateau-au-vietnam-1055382745.html

Au moins 13 morts dans le naufrage d'un bateau au Vietnam

Au moins 13 morts dans le naufrage d'un bateau au Vietnam

Le naufrage d'un bateau au Vietnam ce 26 février a fait au moins 13 morts. Quatre autres personnes sont portées disparues, selon un responsable local. 26.02.2022

Au moins 13 personnes ont trouvé la mort samedi et quatre autres ont disparu dans le naufrage d'un bateau touristique au large de Hoi An, ville ancienne classée au patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé un responsable local.Le bateau, qui transportait au total 39 touristes locaux et membres d'équipage, a chaviré par mauvais temps alors qu'il regagnait Hoi An depuis l'île principale de l'archipel de Cu Lao Cham, haut lieu touristique prisé par les plongeurs et les amateurs de sports aquatiques. Les opérations de secours ont été suspendues dans la soirée alors que la lumière diminuait, a expliqué Nguyen Sinh, chef local du Parti communiste vietnamien.Selon un garde-frontière de la région, deux enfants figurent parmi les personnes disparues et "les chances de les retrouver vivants sont minces" en raison du mauvais temps qui règne depuis quelques jours avec de forts vents et de puissantes vagues.

