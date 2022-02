https://fr.sputniknews.com/20220226/tournoi-des-six-nations-demonstration-de-la-france-face-a-lecosse-1055382924.html

Tournoi des Six Nations: Démonstration de la France face à l’Écosse

Le XV de France a surclassé l'Ecosse (36-17), samedi, lors de la 3e journée du Tournoi des six nations 2022, confortant sa place de leader après avoir déjà... 26.02.2022, Sputnik France

Les Français ont remporté une victoire bonifiée, grâce à six essais inscrits à Murrayfield, à Édimbourg, où ils n'avaient plus gagné depuis 2014.Les essais français ont été l’œuvre du deuxième ligne Paul Willemse (8e), du centre décalé à l'aile Yoram Moefana (13e) puis des centres Gaël Fickou (40e+3) et Jonathan Danty (42e) et l'ailier Damian Penaud (59e, 75e).Ils comptent désormais 14 points en attendant les autres rencontres de la journée, Angleterre-pays de Galles plus tard dans la journée et Irlande-Italie dimanche.Dernière équipe invaincue du Tournoi, les Bleus doivent encore se rendre au pays de Galles puis recevoir l'Angleterre sur la route d'un Grand Chelem qui leur échappe depuis 2010.

