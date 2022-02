https://fr.sputniknews.com/20220227/les-sanctions-contre-la-russie-comparees-a-du-vol-parun-chef-de-comite-parlementaire-russe-1055397079.html

Les sanctions contre la Russie comparées à du vol par un chef de comité parlementaire russe

Les sanctions contre la Russie comparées à du vol par un chef de comité parlementaire russe

Le train de sanctions continue à l’encontre de Moscou, depuis le début de l’opération militaire en Ukraine. Le chef du comité parlementaire russe pour les... 27.02.2022, Sputnik France

2022-02-27T20:09+0100

2022-02-27T20:09+0100

2022-02-27T20:09+0100

opération militaire russe en ukraine

ukraine

russie

sanctions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0a/1044227935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a143731b6f23755d07f928827f2d488.jpg

En réaction à l’opération militaire russe en Ukraine, les pays occidentaux durcissent leurs sanctions contre la Russie. Dans une interview accordée à Sputnik, Anatoli Aksakov, président du comité de la Douma (chambre basse du parlement russe) sur les marchés financiers, a déclaré que les sanctions que l’Occident menaçait d’imposer aux réserves internationales de la Russie constitueraient en fait un vol de la propriété d’autrui.Auparavant, l’Union européenne, en coordination avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada avaient déclaré dans un communiqué qu’ils allaient imposer des mesures restrictives qui empêcheront la Banque centrale russe de déployer ses réserves de change de manière à compromettre l'impact de leurs sanctions.De son côté, la Banque centrale a publié ce 27 février un communiqué où elle a déclaré qu’elle disposait des ressources et des outils nécessaires pour maintenir sa stabilité financière et assurer la continuité opérationnelle du secteur financier.Des sanctions imposéesSuite au lancement de l’opération militaire russe en Ukraine, plusieurs sanctions ont été mises en place contre la Russie.Les pays occidentaux ont adopté un train de restrictions, excluant notamment plusieurs banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.D’après elle, cette mesure empêchera les institutions concernées d'opérer à l'échelle internationale et bloquera ainsi les importations et exportations russes.En plus, l'UE s'engage à empêcher les oligarques russes ainsi que les membres de leurs familles d'obtenir la nationalité de pays occidentaux, le dénommé «passeport doré», selon elle.Ce 27 février, le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a déclaré aux journalistes que la réponse de Minsk et de Moscou aux sanctions des pays occidentaux serait significative, mais que la Russie comme la Biélorussie agiraient avec prudence, et non à leur propre détriment.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

ukraine, russie, sanctions