Au Cameroun, la grogne des enseignants met en péril l’année scolaire

01.03.2022

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Comme un refrain immuable, les enseignants des établissements secondaires publics au Cameroun crient leur colère. Et pour le faire, ils se sont réunis au sein d’un mouvement dénommé "On a trop supporté" (OTS). Depuis le lundi 21 février, c’est l’opération "craie morte" dans les lycées et collèges du pays. Au chapitre des revendications, plusieurs points affichés au tableau: "la non application du statut particulier de l’enseignant, le paiement de tous nos arriérés de salaire (rappels, avancements, logement), le complément de salaire de tous ceux qui sont dans l’attente, la création d’une plateforme de mutation, d’affectation […] le paiement immédiat des frais d’examen".Le ras-le-bol porté par l’opinion nationalePour manifester leur ras le bol, les éducateurs n’ont pas choisi la rue, mais l’enceinte des établissements scolaires. Leur démarche consiste depuis lors à "Se rendre dans son établissement, de s’abstenir de dispenser des leçons, de papoter avec les collègues sous l’arbre dans la cour, de maintenir l’ordre auprès des élèves au besoin, de lire et commenter les dispositions de la Loi du 5 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l’Éducation nationale, de retourner chez soi après les heures dues", renseigne le mot d’ordre rendu public le 18 février. Un mouvement suivi par bon nombre d’établissements secondaires publics du pays: "Ce que nous vivons est tout simplement déplorable. Nous sommes dans un pays où le gouvernement fait des efforts pour d’autres secteurs d’activités, mais quand il s’agit des enseignants, on nous demande de patienter. Jusqu’à quand?", déclare Fulmine Pierre Wansi, enseignant dans un lycée de Douala, au micro de Sputnik.Comme une traînée de poudre, le mouvement s’est répandu dans le pays et au-delà de la profession. De nombreuses personnalités publiques, des célébrités et anonymes soutiennent la cause. Dans un communiqué partagé sur son compte Twitter, le député de l’opposition Cabral Libii souligne d’emblée qu’on "on ne saurait prétendre à un quelconque avenir en paralysant ou en délaissant le secteur de l’enseignement". Il demande par ailleurs au gouvernement "de prendre ses responsabilités en respectant dans les délais ses engagements, afin de permettre un retour rapide à la sérénité".La sortie du député Cabral LibiiDe nombreux internautes se sont aussi appropriés le mouvement et expriment leur solidarité face aux cris des enseignants qui racontent leur misère sur la Toile et dans les médias. À grand renfort de hashtags, de nombreux citoyens appellent à améliorer les conditions des éducateurs.Une réaction "insuffisante" du gouvernementLe 17 février dernier, à l’annonce du mouvement de grève, Yaoundé a tenté en vain de désamorcer la crise. Les principaux ministères en charge des enseignements et du travail ainsi que les leaders du mouvement s’étaient retrouvés autour du secrétaire général des services du Premier ministre pour trouver des solutions aux revendications. Yaoundé avait dit porter "une haute attention" à leur préoccupation et annoncé des "avancées notables" dans le traitement des cas. Tout en promettant d’analyser toutes les questions posées par le collectif, le gouvernement a aussi évoqué des lenteurs causées par la gestion de la pandémie et la crise dans les régions anglophones du pays. Une réponse jugée "insuffisante" par le collectif OTS, et qui n’a pas empêché le lancement de l’opération "craie morte".Et en ce qui concerne l’impact du mouvement sur le calendrier scolaire, ce représentant du mouvement rappelle que de nombreux événements, comme la crise sanitaire mondiale ou la coupe d’Afrique des nations (CAN), ont en leur temps perturbé les programmes et "les solutions ont été trouvées".Dans un communiqué rendu public le 27 février, le collectif OTS a décidé de prolonger le mot d’ordre de grève du 28 févier au 4 mars, car disent-ils, "aucune avancée notable n’a été observée jusqu’ici". Au contraire, les leaders se plaignent de subir à la place "des actes de menace et d’intimidation sur le terrain de la part des supérieurs hiérarchiques et des autorités administratives". Le collectif dit encore attendre "des mesures concrètes, pérennes et des réponses claires" à leur revendication.

