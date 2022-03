https://fr.sputniknews.com/20220301/le-kremlin-commente-la-sortie-de-bruno-le-maire-sur-la-guerre-economique-totale-contre-la-russie-1055433220.html

Le Kremlin commente la sortie de Bruno Le Maire sur la "guerre économique totale" contre la Russie

01.03.2022

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a promis ce mardi sur Franceinfo que l’Europe allait "livrer une guerre économique et financière totale à la Russie", laquelle allait "provoquer l’effrondrement de l’économie russe". Des mots qui ont fait réagir le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov."Les spécialistes connaissent bien toutes les mesures discriminatoires, les mesures contre la concurrence déloyale et ainsi de suite", a-t-il poursuivi, "c’est juste que maintenant tout est concentré, extrêmement concentré. Les masques tombent".M.Peskov a également tenu à rassurer la population russe quant aux retombées économiques des sanctions de l’Occident. S’il souligne une première réaction "hyperémotive" aux augmentations des prix, il avance que la population pourra évaluer la situation "dans un certain nombre de jours […] en tenant compte des mesures prises".Mise en garde de MedvedevL’ancien Président russe Dmitri Medvedev a lui aussi commenté la sortie du ministre français en lui lançant: "faites attention à votre discours". "Et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles", a-t-il poursuivi dans un tweet rédigé en français.Propos "inapproprié"Quelques heures après avoir tenu ces propos, Bruno Le Maire est revenu dessus, jugeant "inapproprié" d’avoir mentionné le terme "guerre économique", rapporte BFM TV.Pour rappel, l’UE et les États-Unis ont annoncé des mesures de restrictions contre des grandes banques russes et la Banque centrale de Russie. De multiples personnalités et entreprises jugées proche du Kremlin sont également concernées. Enfin, l’espace aérien européen est fermé aux avions russes, ce à quoi Moscou a réagi en fermant son espace aérien aux appareils européens.

