https://fr.sputniknews.com/20220301/marine-le-pen-convaincue-que-marion-marechal-va-rejoindre-eric-zemmour-1055440467.html

Marine Le Pen "convaincue" que Marion Maréchal va rejoindre Eric Zemmour

Marine Le Pen "convaincue" que Marion Maréchal va rejoindre Eric Zemmour

Marine Le Pen a dit être "convaincue" que sa nièce Marion Maréchal allait rejoindre la campagne de son rival d'extrême droite à la présidence française, Eric... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T23:22+0100

2022-03-01T23:22+0100

2022-03-01T23:22+0100

présidentielle 2022

france

élection présidentielle

présidentielle française 2022

campagne présidentielle

marine le pen

marion maréchal-le pen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103974/47/1039744736_0:0:4279:2407_1920x0_80_0_0_f3b5ac92cced6338067714227c5c2f4b.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Interrogée ce mardi 1er mars sur BFMTV sur un possible ralliement de sa nièce à Eric Zemmour, la candidate du Rassemblement national a répondu: "vous pouvez enlever +possible+". "C'est une question de jours ?", relance la journaliste. "Oui", a dit la candidate."C'est un choix qui est un choix personnel qui doit être fait par elle. S'il s'agissait de faire pression sur elle pour des raisons affectives, j'aurais trahi le respect que j'ai pour le libre arbitre", a-t-elle souligné.Choix politique ou sujet familial?Fin janvier, Marine Le Pen avait jugé "brutal, violent", que sa nièce songe à rejoindre Eric Zemmour dans la course à l'Elysée, en insistant sur "l'aspect personnel" de leur relation, disant avec émotion l'avoir "élevée avec (sa) soeur pendant les premières années de sa vie".Marion Maréchal, ancienne députée FN (devenu RN), avait alors affirmé au Figaro qu'elle "penchait pour Éric Zemmour" mais qu'il y avait aussi "un sujet familial" avec sa tante.Plusieurs élus, dont un membre dirigeant du RN, l'eurodéputé Nicolas Bay, et l'unique sénateur du parti Stéphane Ravier, tous les deux proches idéologiquement de Marion Maréchal, ont rejoint ces dernières semaines la campagne d'Eric Zemmour.Dans les derniers sondages, Marine Le Pen arrive en deuxième position au premier tour avec deux à quatre points d'avance sur son concurrent Eric Zemmour, et est donnée battue au second tour par Emmanuel Macron.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, élection présidentielle, présidentielle française 2022, campagne présidentielle, marine le pen, marion maréchal-le pen