Sputnik et RT officiellement interdits de diffusion dans l’Union européenne.

02.03.2022

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.L'interdiction de diffusion de RT et de Sputnik dans l'Union européenne est entrée en vigueur ce 2 mars après publication de la décision des Vingt-Sept au Journal officiel de l'UE.Voici les moyens pour continuer de nous suivre.Les contenus de Sputnik et des chaines de Russia Today en anglais, allemand, français et espagnol ne pourront plus être diffusés sur les réseaux de télévision et sur internet, selon cette décision, que chaque État membre est chargé de faire respecter.Toutes les licences accordées aux organisations européennes permettant la diffusion du contenu de Sputnik et de Russia Today font l’objet d’une annulation, précise l’UE.

