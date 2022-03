"Damiba maintenant investi, les Burkinabè sauront s’il est venu s’amuser ou rétablir l’ordre"

https://fr.sputniknews.com/20220303/damiba-maintenant-investi-les-burkinabe-sauront-sil-est-venu-samuser-ou-retablir-lordre-1055470261.html

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui a renversé le 24 janvier dernier le chef d'État burkinabè Roch Kaboré, vient d'être investi Président de la...

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1055180279_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_b75483ff743d6ab6b82fab9526eedd08.jpg

