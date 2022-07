Lavrov a réaffirmé tous les accords sur la fourniture de céréales russes au Caire

https://fr.sputniknews.com/20220724/lavrov-a-reaffirme-tous-les-accords-sur-la-fourniture-de-cereales-russes-au-caire-1055634802.html

Tout en réaffirmant l'engagement des exportateurs russes de produits céréaliers, le chef de la diplomatie russe a appelé l'Occident à supprimer les obstacles... 24.07.2022, Sputnik Afrique

Se prononçant lors de la conférence de presse avec son homologue égyptien Sameh Choukri, Sergueï Lavrov a réaffirmé "l'engagement des exportateurs russes de produits céréaliers à remplir toutes leurs obligations".Selon le ministre, la Russie a insisté pour que les questions de l'exportation de céréales ukrainiennes et de produits agricoles russes soient résolues dans un format global.70 navires toujours bloquésQuoi qu’il en soit, Sergueï Lavrov a indiqué qu’environ 70 navires étrangers étaient toujours bloqués dans les ports ukrainiens en raison du danger des mines.L'Occident doit supprimer les obstaclesAfin de résoudre la crise alimentaire, le ministre a appelé l'Occident à supprimer les obstacles imposés par lui-même.La Russie espère également que le secrétaire général de l'Onu, António Guterres, sera en mesure de résoudre la question des sanctions.Accords signésLe 22 juillet, Kiev et Moscou ont signé à Istanbul deux accords séparés avec la Turquie et l’Onu sur l’exportation des céréales ukrainiennes.Le premier document est un mémorandum impliquant les Nations unies dans la levée des restrictions sur les produits agricoles et les engrais russes.Le second document précise les modalités d’exportation des céréales via la mer Noire à partir de trois ports ukrainiens.

