"Si la chimie allemande s’enrhume, c’est toute l’industrie européenne qui tousse!"

Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la Transition énergétique, a dévoilé l’avis du gouvernement concernant le projet gazier présenté récemment par la Commission européenne.Elle n'a pas précisé si le gouvernement était prêt à soutenir cette initiative dans son intégralité sans aucun changement.La ministre a également dévoilé certaines mesures concrètes que le gouvernement envisage d’entreprendre:Le 14 juillet, le jour de la fête nationale, M.Macron a exhorté ses compatriotes à la sobriété énergétique.Plan de BruxellesLa Commission européenne a demandé le 20 juillet aux pays membres de réduire volontairement leur demande en gaz au cours des huit prochains mois. Ce plan prévoit concrètement que chaque pays fasse "tout son possible" pour réduire d'au moins 15% entre août 2022 et mars 2023 sa consommation par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La proposition doit être discutée le 26 juillet lors d'un Conseil européen.Peu après l’annonce la Grèce, le Portugal et l'Espagne ont exprimé leur opposition. Par contre, la Finlande et les Pays-Bas ont déjà atteint l'objectif fixé.

