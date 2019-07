Le «vaccin unique» russe contre Ebola convoité par Congo-Kinshasa

Les autorités de la République démocratique du Congo envisagent d’acheter le nouveau vaccin russe contre le virus Ebola présenté fin juin dans ce pays, dans le cadre d’une conférence internationale sur la vaccination contre Ebola, a annoncé le Service fédéral russe chargé de la protection des consommateurs (Rospotrebnadzor).

«L’intervention des représentants du Rospotrebnadzor a suscité un vif intérêt des participants à la conférence et des dirigeants de la République démocratique du Congo. Après cette présentation, nous discutons des livraisons et de l’utilisation du vaccin russe EpiVacEbola sur le territoire de la RDC en vue de combattre l’épidémie d’Ebola», a indiqué le service dans un communiqué.

D’après ce dernier, il s’agit d’un vaccin à base de peptides qui est plus sûr et provoque moins d’effets indésirables que ses concurrents étrangers.

«Le vaccin est facile à conserver, transporter et utiliser et le plus important est qu’il garantit une immunité active et efficace contre une maladie mortelle. Ce vaccin a passé toutes les étapes d’homologation d’État. À l’heure actuelle, c’est le plus sûr vaccin au monde qui provoque le moins d’effets secondaires», a exposé le service.

La conférence internationale sur la vaccination contre Ebola s’est déroulée dans la République démocratique du Congo les 28 et 29 juin. Elle a réuni les représentants des sociétés Janssen/Jonson&Jonson, Merck, CanSino Biologic, ainsi que des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de Médecins sans frontières et de l’UNICEF.