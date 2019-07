Un avion militaire libyen armé de missiles air-sol viole l’espace aérien tunisien et atterrit en urgence – images

Un avion militaire libyen de type L-39 Albatros, appareil d'entraînement construit par la firme tchèque Aero Vodochody, a violé l’espace aérien tunisien et a atterri d’urgence dans la région de Beni Ghezaiel, dans le gouvernorat de Médenine, dans le sud-est de la Tunisie, a déclaré un porte-parole du ministère tunisien de la Défense nationale, selon l’AFP.

Alerte INFO🚨 #Tunisie 🇹🇳 Atterrissage d'urgence d'un avion militaire libyen 🇱🇾 chargé de missiles 🤭😱sur une route 🛣 à proximité de la ville de #Médenine dans le sud du pays #Libya #Hafter #GTA pic.twitter.com/hL79ipCdwR — Tunis Tribune (@tunistribune) July 22, 2019

​L’appareil avait à son bord deux pilotes et était armé de missiles air-sol, rapporte la presse locale.

​Des unités sécuritaires ont été envoyées sur place pour sécuriser la zone et déterminer les causes de l’atterrissage de l’avion, ont informé les mêmes sources.

La défense antiaérienne de l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar a abattu un avion militaire des forces alliées du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, a annoncé le 4 juillet le service de presse de l’ANL.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.