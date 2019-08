Les Forces aéroportées algériennes auréolées de succès aux Jeux militaires de Russie – images

Après un résultat jugé «excellent» obtenu lors de la 5e édition des Jeux militaires internationaux tenus, du 3 au 17 août, dans la région de Moscou, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne et vice-ministre de la Défense nationale, a présidé, le 19 août, une cérémonie en l’honneur des membres de la sélection nationale des troupes spéciales aéroportées, a indiqué un communiqué de la Défense. Il a remercié les membres de cette sélection qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes «pour aboutir à des résultats satisfaisants faisant [leur] fierté et celle de [leur] armée et de [leur] patrie, l'Algérie».

L’équipe algérienne a décroché la 6e place au classement par équipes parmi 21 pays participant à la discipline aéroportée. Elle a également remporté le prix spécial de la Coupe de l'équipe unie ainsi que celui de la Coupe de la meilleure équipe professionnelle.

«Une prouesse que nous considérons comme un exploit encourageant et motivant et pour lequel vous méritez, aujourd’hui, de recevoir nos vives félicitations pour vos efforts laborieux qui ont accusé, auprès de votre peuple dans l’ensemble du pays, toute la gratitude et l’encouragement», a déclaré le chef d’état-major de l’ANP. Cette place honorable remportée parmi un grand nombre de pays participants et le prix spécial qui vous a été décerné, en l'occurrence la Coupe de l'équipe unie, représentent un classement respectable et une récompense prestigieuse qui confirment les spécificités […] qui caractérisent les personnels de nos […] troupes spéciales».

Le redressement de l’ANP

En conclusion, le chef de l’armée algérienne a affirmé que «même si les résultats sont satisfaisants et méritent encouragement, nous aspirons à mieux et à davantage de réussite […]. Un objectif qui n’est ni lointain ni impossible à réaliser, tant que nous sommes animés par la volonté et la détermination […]».

Sur la même lancée, le chef d’état-major de l’ANP a souligné les moyens «que nous avons mis à disposition et au soutien que nous n’avons jamais cessé d’accorder». À ce propos, le général Gaïd Salah n’a pas manqué l’occasion de rappeler les grands efforts consentis et les grandes étapes franchies, depuis 2007, en matière de développement et de modernisation de l’armée dans tous les domaines.

النمر Nimr ISV

النمر عجبان long range special operations vehicule- Nimr Ajban LRSOV-

النمر عجبان Ajban 440

تصنع في #الجزائر pic.twitter.com/FQOfCIRGnd — lotfi (@awweze) 13 февраля 2019 г.

Dans un entretien accordé à Sputnik, Mokhtar Saïd Mediouni, ex-colonel de l’armée de l’air algérienne, a levé le voile sur les enjeux de l’initiative de modernisation initiée depuis 2007 par le haut commandement de l’ANP. Il a abordé les objectifs que cette dernière s’est fixés en matière de développement de son industrie militaire et de son impact sur l’économie civile. Il a également mis en avant la nécessité de maîtriser les technologies de pointe.

Ainsi, l’ex-officier supérieur de l’armée de l’air a indiqué que «le mouvement de modernisation a transformé toutes les composantes de l’ANP, à savoir les forces navales qui sont actuellement équipées par des moyens très modernes par rapport à la situation dans laquelle elles étaient il y a 20 ans». «En plus des forces terrestres, aériennes et de la défense du territoire», a-t-il précisé.

​

«L’armée algérienne ne veut pas juste consommer des moyens militaires, mais elle veut également comprendre et maîtriser les systèmes technologiques de pointe et développer sa propre industrie avec ses propres moyens», a-t-il insisté, et de faire savoir que l’ANP voulait «acquérir d’une manière plus pragmatique ces technologies et faire en sorte que la maitrise soit encore plus efficace».

Enfin, Mokhtar Saïd Mediouni a parlé de la fabrication et modernisation des véhicules militaires, des hélicoptères, des drones et le lancement de centres de recherche et de développement, avec pour objectif de toujours trouver des applications civiles à ce qui est développé. Les industries et les usines édifiées ont également beaucoup contribué au développement des régions dans lesquelles elles étaient implantées, a-t-il conclu.