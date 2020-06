Présidents français «débarqués» des rues d’Abidjan, une opération «décolonisation» controversée

Le 4 juin dernier, le plus grand boulevard d’Abidjan et l’un des trois ponts en service de la ville, tous deux aux noms d’anciens chefs d'État français, ont été rebaptisés d’après des héros panafricanistes. Ces actes portent la marque de l’activiste franco-béninois Kémi Séba, en croisade ces dernières années contre le «néocolonialisme français».

Dans la nuit du 4 au 5 juin, des individus ont rebaptisé un pont et plusieurs avenues de la capitale économique ivoirienne, qui portent les noms d’anciens dirigeants et autres personnalités françaises.

Le pont Général de Gaulle qui enjambe la lagune Ebrié et relie Abidjan Sud à Abidjan et le boulevard Valéry Giscard d'Estaing (long de 8 km et large de 100 mètres, qui traverse tout Abidjan Sud) sont ainsi respectivement devenus le «pont Biaka Boda» et le «boulevard Thomas Sankara».

© Sputnik . Roland Klohi Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing rebaptisé «boulevard Thomas Sankara»

Dans une vidéo postée le 5 juin sur le compte YouTube de Kémi Séba, on peut voir des hommes aux visages floutés, à l’œuvre dans les rues de plusieurs communes d’Abidjan dont Cocody et Marcory. En pleine nuit, ces derniers, armés de bombes de peinture, ont effacé les noms des personnalités françaises sur les plaques de rue, pour les remplacer par ceux de leaders panafricains.

L’Ivoirien Victor Biaka Boda (ancien sénateur, mort en 1950 à 37 ans) et le Burkinabè Thomas Sankara (ancien chef d'État, mort le 15 octobre 1987, à 38 ans) sont des figures emblématiques du panafricanisme. Ces deux hommes politiques ont en commun que leur assassinat est perçu, par une partie de l’opinion publique africaine, comme ayant été commandité par des responsables français.

Sur la toile, ces changements inopinés de noms ont été dénoncés par des internautes pour leur «incivisme», alors que d’autres les ont salués.

C'est un acte d'incivisme. Si tout le monde devrait faire comme ça on s'en sortirait pas. — GUEU FULGENCE (@gueu_fulgence) June 6, 2020

Ce n'est pas en renommant toutes ces choses que nos conditions vont changer. Ce qui devrait préoccuper les gens c'est d'avoir des institutions fortes, la bonne gouvernance. Quand la pauvreté sera fortement réduite, que le pont s'apelle Yao ou Dubois on s'en preocupera très peu. — Siracide (@LesageSiracide) June 6, 2020

Combien de RUES portent les noms de nos hommes africains (héros) très rare. Pourtant rempli des noms des colons. Alors la reponse est OUI faut décoloniser toutes ces RUES. 💪💪 — Zié_N'ganan☥💫 (@Clarky60757053) June 6, 2020

​Pour l’heure, les autorités ivoiriennes n’ont pas réagi. Et les plaques taguées demeurent en l’état.

Ces actes –qui ne sont pas sans rappeler la fois où, en marge de la visite du Président français Emmanuel Macron en novembre 2017 au Burkina Faso, des jeunes ont symboliquement débaptisé l’avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou (la plus grande de la ville) pour lui donner le nom de «boulevard Thomas Sankara»– sont l’œuvre d’activistes inspirés par le militant Kémi Séba.

Une campagne «qui va laisser des marques dans l’esprit de l’oligarchie néocoloniale française»

En effet, dans une précédente vidéo postée le 30 mai sur son compte YouTube, le franco-béninois Kémi Séba, créateur du Front anti-CFA et président de l'ONG Urgences panafricanistes, a lancé une campagne qui vise à «décoloniser les rues» de toute l’Afrique francophone.

«Nous (l’ONG Urgences panafricanistes) offrons une bourse panafricaniste de 10.000 euros qui sera délivrée le 5 août à la personne ou au groupe de personnes qui débaptisera le plus grand nombre de rues portant des noms coloniaux», a-t-il déclaré.

Allassane Ouattara : Nous n'avons jamais expulsé de nationaux des pays voisins. Nous n'avons expulsé qu'un seul (Kemi Seba) qui a osé bruler le Franc CFA, ce que je ne peux pas accepté #civ pic.twitter.com/9EZdRxW1HE — Esprit Ivoirien Déconfiné 🇨🇮 (@Esprit_225) April 10, 2019

​Pour cet activiste persona non grata dans de nombreux pays africains, dont la Côte d’Ivoire, en raison de son engagement et de ses actions jugées controversés et outrageantes, ces «noms de personnes impliquées directement dans la colonisation en Afrique ou dans la néocolonisation, sont des symboles installés par la République française pour avoir une influence sur la psychologie de la population africaine».

Toujours dans cette vidéo, Kémi Séba n’a pas manqué de fustiger une nouvelle fois «le bras financier de la françafrique»: le franc CFA. Il considère comme une «arnaque» le remplacement annoncé de cette monnaie par l’Eco.

Par ailleurs, dans la vidéo mise en ligne le 5 juin, il a annoncé un «été très chaud pour Emmanuel Macron et tous les apôtres de la néocolonisation».

Ces dernières années, les actions initiées par Kémi Séba et d’autres personnalités comme Nathalie Yamb (conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, candidat à la présidentielle ivoirienne d’octobre 2020), ont occasionné des remous dans certains pays africains au point que le Président Emmanuel Macron a évoqué un développement du «sentiment antifrançais» dans des pays africains.

«Il existe une réalité, c’est que les nouvelles générations africaines sont pour davantage d’autonomie sur les questions politiques, économiques et d’orientation stratégique de leur pays. Pour ces nouvelles générations, les États africains ne devraient plus dépendre d’une façon ou d’une autre de Paris. Toutefois, réclamer plus d’autonomie revient à remettre en cause certaines clauses en termes notamment de collaboration économique et militaire avec la France», avait-il déclaré lors d’un entretien accordé à Sputnik en décembre 2019.

Mais pour certains analystes comme l’Ivoirien Sylvain Nguessan, directeur de l’Institut de stratégies d’Abidjan, «il n’est pas exact de parler de sentiment antifrançais en Afrique».