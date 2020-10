La Tunisie recevra une aide française de 400.000 euros pour lutter contre le Covid

Jean-Yves Le Drian, qui effectuait jeudi une visite à Tunis, a assuré la Tunisie de la «solidarité de la France dans la lutte contre l'épidémie», en signant avec son homologue tunisien Othmane Jarandi le versement en 2020 d'une première tranche de 100 millions d'euros dans le cadre d'un plan d'aide triennal annoncé par le Président Emmanuel Macron en juin dernier. Au total, ce pays nord-africain recevra 400.000 euros d’aide française.

Le Président Macron avait promis une enveloppe de 350 millions d'euros lors de la visite de son homologue tunisien Kaïs Saïed à Paris en juin.

Ces prêts viendront appuyer de 2020 à 2022 des réformes économiques en matière de gouvernance des entreprises publiques, de protection sociale, d'accès au secteur financier et de mobilité urbaine.

Une seconde convention a été signée pour un prêt de 38 millions d'euros destiné à l'installation d'une station de traitement d'eau potable près de Tunis.

«L'objectif est d'appuyer l'économie publique tunisienne», a déclaré M.Le Drian après un entretien avec le Président Kaïs Saïed et le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi.

La France, qui dispose d’environ 1.400 entreprises en Tunisie générant plus de 136 000 emplois, est le premier investisseur dans le pays, hors énergie, et dispose d’un stock global d’investissements directs étrangers de 1,4 milliard d'euros en 2016.

La France a, aussi, généré 122 millions d'euros de flux d’investissements l'année écoulée, soit 30% des flux d’investissements entrants dans le pays.

Premier fournisseur et premier client de la Tunisie, la France s'accapare également plus de 15% de parts de marché dans le pays, et accueille 32% des exportations de la Tunisie en 2016.