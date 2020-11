Vers un accord de libre-échange entre l’Algérie et la Turquie?

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie oscillent actuellement «entre 3,5 et 4,2 milliards de dollars» et pourraient atteindre les cinq milliards par an, a déclaré l’ambassadrice turque à Alger, appelant les deux pays à conclure un accord de libre-échange, a rapporté L’Expression.