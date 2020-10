Élections américaines: trois revues appellent à voter contre Trump «pour protéger la Science»

Du jamais vu. Trois grandes revues scientifiques américaines ont pour la première fois pris parti pour un candidat aux élections présidentielles. Si les magazines Scientific American et The Lancet Journal ont explicitement appelé à voter pour Joe Biden, le prestigieux New England Journal of Medicine a quant à lui dénoncé la gestion de l’Administration Trump, aussi bien dans la crise sanitaire du Covid-19 que dans les enjeux environnementaux et sanitaires globaux. Des articles à charge contre le Président en poste, qui n’a eu de cesse de remettre en question les preuves scientifiques dans de nombreux dossiers.

La communauté scientifique se positionne publiquement pour un candidat. C’est une première. Parviendra-t-elle à peser dans la balance des Présidentielles?