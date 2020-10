Melania Trump repousse son mari au terme du débat - vidéo

Ce n’est pas tant l’affrontement entre Donald Trump et Joe Biden lors de l'ultime débat avant l’élection qui a attiré l’attention des spectateurs, mais plutôt ce geste de la femme du Président sortant. Sur une vidéo devenue virale, Melania semble repousser son mari.

À moins de deux semaines de l'élection présidentielle, Donald Trump et Joe Biden ont croisé le fer jeudi 22 octobre lors d’un dernier débat. Depuis la fin de l’affrontement, le comportement de la First Lady n'en finit plus de faire parler d’elle.

​En effet, comme le montre ces images retransmises en direct à la télévision, après que les photos officielles ont été prises, Melania Trump retire fermement sa main de celle de son époux.

La séquence relayée sur Twitter par l’écrivain et producteur américain Andy Ostroy est devenue virale et a déjà été visionnée plus de 2, 7 millions de fois.

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois que le couple présidentiel est filmé dans pareilles circonstances. En 2018, la presse a immortalisé avec une promptitude la tentative manquée du Président d’attraper la main droite de sa femme qui l'avait perdue sous son manteau jaune.

Toujours en 2018, le couple à son arrivée à l'aéroport de Palm Beach (Floride) devait, en vertu du protocole, descendre de l'avion et s'arrêter un moment pour que les journalistes puissent les prendre en photos. Or, Melania a préféré se tenir à l'écart de son mari et ne pas lui tenir la main. Après être descendue de la passerelle, Mme Trump s'est dirigée à grands pas vers la voiture. Resté seul, le Président a agité une main devant les photographes avant de suivre son épouse.