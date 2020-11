Le chef du Pentagone, Mark Esper, a rédigé sa lettre de démission, selon NBC

Citant trois responsables anonymes du Pentagone, NBC a annoncé ce jeudi 5 novembre que Mark Esper se préparait à quitter son poste de chef du Pentagone et avait écrit une lettre de démission bien que le vainqueur de l’élection présidentielle n’ait pas encore été déclaré.

La chaîne rappelle que les secrétaires de la Défense préparent des lettres de démission non datées pendant une transition présidentielle, donnant au commandant en chef la possibilité de les remplacer pour un second mandat. Le Président décide d'accepter ou non les lettres de démission, et les signe une fois les résultats des élections établis.

