La poste américaine n'a pas pu livrer 150.000 bulletins de vote le jour de l’élection

En se référant au service postal américain, le Washington Post relate que plus de 150.000 bulletins envoyés aux bureaux de vote avant la fin du scrutin du 3 novembre n’ont toujours pas été livrés. Il s’agit pourtant d’États qui les acceptaient même après le jour de l’élection.

L'United States Postal Service (USPS) n'a pas encore livré plus de 150.000 bulletins de vote par correspondance aux États-Unis, rapporte le 5 novembre le Washington Post. Le service postal a fourni cette information le 5 novembre dans des documents présentés à la cour.

Selon le journal, plus de 12.000 d'entre eux proviennent de cinq États où le nom du gagnant n'a pas encore été déterminé.

Le nombre de bulletins livrés tardivement par USPS pourrait augmenter à mesure que de nouvelles données sont disponibles, précise la source.

Le porte-parole du service postal, David Partenheimer, a déclaré au média que la plupart de ces 150.000 bulletins concernaient des États qui les acceptaient même après le jour de l’élection. Toutefois, en Arizona et en Géorgie, plus de 850 ont été annulés en raison du retard. Dans le Nevada, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord ils seront comptabilisés s’ils ont été postés jusqu’au jour de l’élection, à savoir le 3 novembre, indique le Washington Post.

Le dépouillement continue

Le résultat de l’élection américaine, qui a eu lieu le 3 novembre, est toujours indécis mais le dépouillement des votes par correspondance dans certains États-clés semble tourner en faveur de Joe Biden.