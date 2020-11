L’équipe de campagne de Trump intente un procès pour des votes rejetés en Arizona

L’équipe du Président sortant et le Comité national républicain ont intenté une action en justice en Arizona, alléguant que le comté de Maricopa avait rejeté à tort des bulletins exprimés le jour du scrutin en raison d’erreurs commises par le personnel des bureaux de vote.

La plainte, déposée samedi, allègue que le personnel a eu du mal à faire fonctionner de nouvelles machines à voter, ce qui a entraîné des erreurs lorsque les appareils ont détecté de prétendus survotes, c’est à dire des cas où trop de sélections avaient été effectuées sur le bulletin. Plutôt que d’informer les électeurs et de leur donner l’occasion de corriger cela, les employés ont pressé sur un bouton pour annuler l’erreur ou leur ont de le faire, a déclaré l’équipe de Trump dans un communiqué.

Problème dans les machines à voter

«Le résultat est que les machines à voter n’ont pas tenu compte des votes exprimés par les électeurs en personne le jour du scrutin dans le comté de Maricopa», a déclaré Matt Morgan, avocat général de la campagne de Trump. Les déclarations recueillies auprès des électeurs qui ont été témoins du problème ont montré qu’il s’est produit à grande échelle, selon l’équipe républicaine de campagne.

Le procès demande que les bulletins qui auraient été surévalués par les électeurs en personne soient inspectés manuellement, tout comme les responsables électoraux ont examiné les bulletins de vote qui avaient été postés ou déposés.

Après le dépouillement de 90% des scrutins, Joe Biden a recueilli 49,5% des voix contre 48,9% donnés pour son rival républicain et Président sortant Donald Trump. En chiffre absolu, le décalage constitue quelque 19.000 voix.

Des élections contestées

Selon Fox News et Associated Press, Donald Trump compte 214 grands électeurs et Biden 290. Il en faut 270 pour gagner. Le Président sortant n'a pas admis sa défaite et a déclaré qu'il défendrait sa position au tribunal.

Le 7 novembre, de nombreux médias américains, y compris le conservateur Fox news, ont proclamé la victoire de Joe Biden. Les résultats obtenus en Pennsylvanie, État remporté selon les décomptes des médias par Biden, ont clôt le débat . La Pennsylvanie dénombrant 20 grands électeurs, le Démocrate dépasse la barre des 270 nécessaires pour devenir Président.