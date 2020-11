Des milliers de votes pro-Trump retrouvés lors de l’audit du scrutin en Géorgie

L’audit en cours en Géorgie, où l’écart est minimal entre les deux candidats à la présidentielle américaine, a permis de découvrir des cartes mémoire avec au total plus de 5.000 voix non décomptées. Bien que majoritairement pro-Trump, elles ne changeront pas la donne, Joe Biden présentant une avance suffisante, selon les observateurs.

Un décompte manuel des bulletins de vote remplis lors de la présidentielle dans l’État américain de Géorgie a révélé plus de 5.000 votes non inclus dans les résultats des élections, dans les comtés de Fayette et de Floyd, relate Associated Press (AP).

Une découverte qui réduit à un peu moins de 13.000 voix l'avance du Président considéré comme élu, Joe Biden, face à Donald Trump dans cet État. Mais les votes supplémentaires ne changeront pas le résultat de la course à la présidentielle, a déclaré un responsable du décompte cité par l’agence.

2.600 bulletins de vote non comptés ont été retrouvés sur une carte mémoire dans le comté de Floyd. Ils étaient pour la plupart destinés au Président sortant. Une deuxième carte mémoire contenant 2.755 votes a été trouvée dans le comté de Fayette. Pour les responsables électoraux du comté, il s’agit d’une erreur humaine.

Les observateurs n'ont cependant relevé aucun problème majeur qui pourrait témoigner d’une fraude électorale généralisée. L'audit en cours pourrait tout de même révéler des actes répréhensibles, comme des personnes qui ont voté deux fois. Des enquêtes seront menées, rapporte AP.

Trump a-t-il peu de chances?

Joe Biden a battu Donald Trump en Géorgie avec une marge suffisamment mince pour entraîner un audit complet et un recomptage manuel. Cependant, il est peu probable que ce processus fasse pencher la balance en faveur du Président sortant, note Forbes.

En outre, la cour suprême de Pennsylvanie a rejeté le 17 novembre un recours de l'équipe de campagne de Donald Trump pour contester les résultats des élections à Philadelphie. Les Républicains affirment que leurs observateurs n’ont pas eu la possibilité de vérifier si les procédures de dépouillement avaient été correctement suivies. Selon des experts du droit électoral, les recours en série déposés par les équipes du Président sortant ont peu de chances d'inverser le résultat de l'élection.