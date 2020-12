La rémunération prévue des patrons de Netflix pour 2021

En 2021, les co-PDG de Netflix, Reed Hastings et Ted Sarandos, devraient gagner plus de 34 millions de dollars chacun, comme le montre le dépôt réglementaire dévoilé par le distributeur. À noter que ces prévisions restent inchangées par rapport à celles faites pour l’année 2020.

Chacun devrait ainsi gagner 34.650.000 dollars. En détail, la rémunération de Hastings sera composée d’achats d’actions pour 34 millions de dollars et de 650.000 dollars de salaire de base, tandis que le salaire de base de Sarandos sera de 20 millions de dollars, plus 14.650.000 dollars en options d’achats d’actions.

Ted Sarandos connaît sa première année au poste de co-PDG de la plateforme, l’homme ayant été promu en juillet 2020.

Pas de hausse

Malgré les profits que le grand distributeur américain a pu tirer de la pandémie, ces revenus connaissent une légère baisse: au cours de l’année 2019 Reed Hastings avait gagné 38,6 millions de dollars et Ted Sarandos, qui n’était pas encore PDG, 34,7 millions de dollars.

En outre, d’après le dépôt réglementaire publié fin 2019, les chiffres sont restés inchangés par rapport aux prévisions de rémunération des deux patrons en 2020.