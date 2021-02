Un policier filmé en train de frapper un suspect à la tête dans le métro de New York – vidéo

Le thème des violences policières a à nouveau resurgi sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo montrant un agent de la police de New York en train de frapper un suspect alors que ses deux collègues le retenaient au sol.

La vidéo, rapidement devenue virale, a été filmée dans une station de métro alors qu’un quinquagénaire se débattait pendant que quatre policiers tentaient de le menotter. Il a fini par être emmené.

La police se justifie

La scène a fait le buzz et a indigné les internautes. En se justifiant, la police a affirmé que l'officier en question avait agi en état de légitime défense car le suspect aurait failli lui arracher l'oreille. L’incident a eu lieu le 16 février. Les agents voulaient l’escorter hors de la plateforme pour y avoir fumé, a expliqué la police sur les réseaux sociaux. C’est alors qu’il a agressé l’un d’eux, a craché sur un autre, avant qu’ils ne tombent tous d’un escalier, selon la police.

Il a alors attaqué un policier tombé au sol et celui-ci a dû se défendre, affirme la police. «Nos agents ont reçu plusieurs blessures, dont une lacération à l'oreille», précise la légende de la vidéo explicative qui ne montre cependant pas le moment de l’attaque.

Le suspect a refusé d'être menotté, et c’est alors qu’un passant a commencé à filmer, précise la publication. L’homme se trouve maintenant en libération conditionnelle. Son casier judiciaire indique qu’il avait placé un couteau sous la gorge d'une personne dans une gare de Manhattan en 2017, ajoute le post.

Ont-ils fait ce qu’il fallait?

«Ces policiers faisaient exactement ce qu'on leur demandait: faire respecter les règles du système des transports», a indiqué Patrick Lynch, président de l’Association de bienfaisance de la police de New York, le plus grand syndicat policier de la ville, cité par le New York Post.