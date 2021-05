L'Indonésie envoie des fonctionnaires pour travailler à distance à Bali

Un quart des employés de huit institutions d’État indonésiennes devraient prochainement s’installer à Bali sur décision du gouvernement du pays, a annoncé The Jakarta Post.

Supervisé par le ministère de coordination des Affaires maritimes et de l'investissement, le projet Work from Bali («Travaillez depuis Bali») concernera sept ministères qui ont signé un mémorandum à ce sujet, ajoute un autre journal, The Jakarta Globe.

Parmi les 8.000 fonctionnaires «relocalisés» figurent notamment ceux des ministères des Affaires maritimes et de la pêche, de l'Énergie et des ressources minérales, du Tourisme et de l’économie créative, des Transports, des Travaux publics et du logement, de l’Environnement et des forêts, ainsi que celui de l’Investissement, listent les médias locaux.

«Conformément aux directives du ministère de la Santé, le taux de vaccination à Bali est actuellement le plus élevé [parmi les provinces d'Indonésie] ce qui fait de Bali un endroit sûr», a expliqué à l’agence de presse Nikkei Odo Manuhutu, vice-ministre du Tourisme et de l'économie créative.

Travailler depuis des plages pour aider l’économie

Cette mesure est appelée à soutenir l’économie de Bali, dont le PIB n'a cessé de baisser au cours des cinq derniers trimestres suite à la fermeture des frontières pendant la pandémie de Covid-19, explique le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Le gouvernement s'attend en outre à ce que la mesure devienne un exemple pour les entreprises privées, selon le ministère.

En 2020, le PIB de Bali a chuté de 9,3%, établissant un anti-record parmi 34 provinces indonésiennes. Au premier trimestre 2021, le déclin économique s'est poursuivi et s'est même accéléré, les autorités faisant état d'une baisse de 9,85%.

L’arrivée de milliers de salariés d’État pourrait contribuer à une hausse de la demande dans les hôtels et restaurants de l’île qui a perdu une part importante des revenus du tourisme, alors que ce secteur et les industries connexes représentent 80% de son économie.