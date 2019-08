Après avoir abreuvé d’insultes une femme, l’agresseur est identifié grâce aux réseaux sociaux - vidéo

Une vidéo tournée à Montréal et devenue virale montre un homme proférer des injures à l’encontre d’une femme apparemment de confession musulmane. L’agresseur a été identifié grâce à un citoyen.

Dans la ville canadienne de Montréal, un homme a été filmé en train de proférer des injures à l’encontre d’une femme, apparemment de confession musulmane et parlant arabe. Sur les séquences, il est possible de le voir lancer des propos très vulgaires et offensants tandis qu’un jeune enfant réagit en pleurant.

UN HOMME ATTAQUE DEUX FEMMES ET UN ENFANT DANS LE COIN AHUNTSIC À MONTREAL POUR LA SIMPLE RAISON QU’ELLES S’EXPRIMAIENT EN ARABE. TWITTER DO YOUR THING. pic.twitter.com/9By3rBycwd — NORA (@misssmoroccco) July 24, 2019

Agresseur identifié

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et c’est grâce au message d’un citoyen que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a identifié l’agresseur.

D’après les autorités, toutes les personnes concernées ont été contactées et une enquête a été ouverte. Pour le moment, les règles de confidentialité entourant les plaintes et les enquêtes ne permettent pas de livrer plus de détails.

La police a en outre lancé un appel aux personnes qui croient avoir été victimes de cet homme pour qu’elles contactent les autorités ou communiquent avec Info-Crime Montréal.

Selon Radio Canada, la vidéo a été tournée il y a environ deux semaines dans le quartier Ahuntsic, au nord de Montréal.