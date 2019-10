Conçu pour une forte dépendance? Le jeu vidéo Fortnite visé par une action en justice au Québec

Une demande d’action collective a été déposée contre le studio de jeux vidéo Epic Games accusé d’utiliser des tactiques destinées à rendre les joueurs dépendants. C’est le populaire jeu Fortnite Battle Royale qui est mis en cause, selon les médias.

Le cabinet d’avocats montréalais Calex Légal a déposé une demande d’action collective contre le studio de jeux vidéo Epic Games, créateur de Fortnite Battle Royale, auprès de la Cour supérieure du Québec, annoncent les médias.

Le cabinet précise dans un communiqué qu’il représente deux parents d'enfants de 10 et 15 ans hautement dépendants au jeu vidéo Fortnite.

Ce dernier est établi à partir d’un système de mises à jour et d'évènements nombreux, des défis saisonniers, hebdomadaires et quotidiens, destinés à attirer et captiver ses joueurs. Selon Calex, les tactiques utilisées par Fortnite rendent les joueurs dépendants.

«Epic Games a engagé des psychologues durant des années lors de la création de Fortnite. Ils ont vraiment creusé dans le cerveau humain et ont vraiment fait l'effort de rendre le jeu le plus addictif possible. Ils ont sciemment mis sur le marché un jeu très, très addictif, qui était également destiné aux jeunes», a indiqué une avocate de Calex Légal, Alessandra Esposito Chartrand, citée par la Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Selon l’agence France-Presse (AFP), qui se réfère à l’avocat Jean-Philippe Caron, il s’agit des tactiques utilisées par les créateurs de machines à sous, «soit des programmes de récompense variables, pour s'assurer de la dépendance de ses utilisateurs, le cerveau étant manipulé pour toujours désirer davantage».

Fortnite, un jeu de survie

Le jeu vidéo Fortnite Battle Royale a pour objectif d'être le dernier survivant d’une île, par n’importe quel moyen, que ce soit en éliminant les joueurs adverses ou en se cachant. Son scénario: 100 joueurs sont parachutés sur une île en slip et doivent survivre, en s'aidant d'équipements et d'armes.

Le jeu offre des similitudes avec les romans et films de la populaire série Hunger Games, construite sur une histoire similaire. Mais l’idée remonte à plus loin: à un roman japonais déjà intitulé Battle Royale, publié au Japon à partir de 1999 et adapté en un film éponyme sorti en 2000. Il est à l'origine du nom de ce type de jeux vidéo: les «battle royale».

Le jeu est disponible depuis septembre 2017 sur PC, consoles et mobiles. En mars 2019, Fortnite a comptabilisé plus de 250 millions de joueurs, d’après Epic Games.