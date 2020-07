«Les jeunes Canadiens ne sont pas invincibles»: les 20-39 ans majoritaires parmi les nouveaux cas d’infection

Les jeunes adultes âgés de 20 à 39 ans représentent les taux d'incidence les plus élevés au Canada, alertent les autorités sanitaires du pays qui préviennent que les personnes âgées ne sont pas les seules à risquer de graves problèmes de santé en cas de contamination.

Les Canadiens de moins de 39 ans constituent une nette majorité des nouveaux cas de Covid-19 recensés au Canada, ont averti dimanche les autorités sanitaires, citées par l’AFP. Et d’appeler les jeunes adultes à ne pas se sentir «invincibles» face à la maladie.

«Les récentes données de surveillance nationales révèlent que, tous âges confondus, les jeunes adultes âgés de 20 à 39 ans représentent les taux d'incidence les plus élevés au Canada», a indiqué dans un communiqué la docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Pour la semaine qui s'est achevée le 22 juillet, le taux d'incidence de la maladie a été le plus élevé chez les jeunes hommes et femmes de 20 à 29 ans (respectivement 14,4 et 13,8 cas pour 100.000 personnes), suivis par les 30-39 ans.

«Les jeunes Canadiens ne sont pas invincibles» face à la maladie, a mis en garde la docteure Tam en soulignant que les personnes âgées n'étaient pas les seules à risquer de graves problèmes de santé en cas de contamination.

Elle en veut pour preuve que sur les cas de Covid-19 signalés à la santé publique la semaine dernière, «63% concernaient des jeunes de moins de 39 ans, dont un tiers (31%) a été hospitalisé».

Il y a eu une moyenne de 485 nouveaux cas signalés chaque jour pour l'ensemble du pays la semaine passée.

Alors que le déconfinement se poursuit au Canada, la docteure Tam a appelé ses concitoyens à la prudence et au respect des mesures de distanciation physique et d'hygiène.

«Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, cohabiter avec le Covid-19 ne sera pas sans risque», a-t-elle ajouté.

Selon les derniers chiffres disponibles, le Canada a jusqu'à présent enregistré quelque 113.800 cas de contamination au nouveau coronavirus et 8.900 décès.