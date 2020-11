Un médecin légiste trouve 20.000 dollars dans les sous-vêtements d’un trafiquant au Canada

Un procès judiciaire lancé ce 13 novembre au Canada a révélé qu’un trafiquant tué par un «collègue» en 2018 cachait dans ses sous-vêtements l’argent d’une transaction de cocaïne échouée, relate le quotidien Montreal Gazette. Le magot a été découvert lors de l’autopsie.

Selon les éléments de l’enquête, les deux hommes, Jerome Latham et Tommy Dugas, avaient effectué par le passé deux transactions réussies.

Les caméras de vidéosurveillance montrent les trafiquants se rencontrer sur un parking dans l'agglomération de Montréal. Puis Dugas trébuche et, après avoir marché quelques mètres, s’effondre au sol.

L’argent retrouvé

Quelques minutes plus tard, Latham revient sur les lieux du crime, court vers Dugas et le fouille. Il ne trouve visiblement rien et repart. Une famille témoin de ces événements a appelé les secours.

L’autopsie effectuée a montré que la victime cachait 20.000 dollars (environ 16.900 euros) dans ses sous-vêtements.

L’arme ayant été trouvée près du cadavre, l’accusé nie avoir commis un meurtre mais admet avoir eu une «altercation» dans son véhicule avec Dugas, au cours de laquelle ce dernier a été blessé par balle à l’épaule.