Sanctions de l'Occident contre la Russie

Lors de son « entretien en direct » avec les Russes, Vladimir Poutine s'est expliqué sur la persistance des sanctions contre son pays:

« Nos partenaires à l'échelle internationale ont toujours considéré la Russie comme une concurrente considérable et ont imposé des sanctions sous tel ou tel prétexte. On peut l'observer toute au long de notre histoire. Je fais allusion non seulement à l'époque soviétique, mais encore à des périodes beaucoup plus éloignées. Il n'y rien d'étonnant là-dedans », a-t-il indiqué.