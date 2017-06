Bilan des sanctions: -50 Mds$ pour la Russie, -100Mds$ pour ceux qui les ont adoptées

© AFP 2017 DELIL SOULEIMAN Combien de combattants dans les rangs de Daech? Les estimations de Poutine

Lors de son « entretien en direct » avec les Russes, Vladimir Poutine s'est expliqué sur la persistance des sanctions contre son pays:

« Nos partenaires à l'échelle internationale ont toujours considéré la Russie comme une concurrente considérable et ont imposé des sanctions sous tel ou tel prétexte. On peut l'observer toute au long de notre histoire. Je fais allusion non seulement à l'époque soviétique, mais encore à des périodes beaucoup plus éloignées. Il n'y rien d'étonnant là-dedans », a-t-il indiqué.

Au demeurant, « les nouvelles sanctions des États-Unis contre la Russie, actuellement examinées par le Sénat, sont adoptées sans aucun motif valable, rien d'extraordinaire ne s'est produit. Les sanctions américaines ont provoqué une chute de 1 % du PIB russe. La Russie a perdu 50 à 52 milliards de dollars en raison des sanctions, et ceux qui les ont adoptées 100 milliards », a-t-il tenu à souligner.

En outre, Poutine a relevé que les sanctions avaient à la longue des effets positifs: « Nous mobilisons nos cerveaux, nos ressources, nos talents »

« Les sanctions sont un glaive double tranchant, qui nuisent à tout le monde, y compris à ceux qui les imposent », a-t-il conclu.